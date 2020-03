Gloria Camila, a Sofía Suescun y a Oriana: "Vestís elegantes pero sois muy vulgares"

Pero Oriana señalaba que lo había insinuado Rocío Flores , no la gente. "Es un apunte", añadió Sofía. Gloria, cansada de escucharla, le respondía con un 'zasca' que arrancó el aplauso del público: "No me interesa tu conversación" , le decía a Sofía.

Pero Oriana y Sofía anoche demostraron que están unidas contra el resto. Por eso Oriana no dudó en saltar a defender a Sofía: "Para no interesarte respondes a todo", contestó. Gloria les daba entonces otro zasca: "Vestís muy bien pero sois muy vulgares" .

Gloria siguió con su discurso pero Oriana comentaba por lo bajo. "¿Te quieres callar un rato?", le pedía Gloria y de nuevo el público aplaudía. Pero esta vez Oriana no solo se callaba sino que le respondía: "No me puedo callar. En el fondo te importa mucho mi opinión. Te encanta lo que digo porque me escuchas hasta por lo bajini. Soy tu centro de atención", sentenciaba antes de que Carlos Sobera llamase al orden.