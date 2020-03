Fani entra en la guerra entre Rocío y Ana María Aldón: "No quiere salir nominada"

Rocío Flores ha protagonizado diversos enfrentamientos con Yiya y con Antonio Pavón . Fani no entiende que Ana María Aldón no haya defendido a la hija de Antonio David Flores.

"Ella dice que ha tenido una conversación con alguien que él ha dicho que ella haga su concurso y no se meta en el de Rocío. Es respetable pero no entendible. Yo no lo entiendo. La está viendo llorando por la mañana por la tarde, por la noche, la está viendo machada. Si le hubiera dicho a Yiya o a Pavón que se pueden discutir las cosas calmados hubiera calmado las aguas pero no lo ha hecho por miedo a que no la nominen", ha explicado Fani.