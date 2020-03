Rocío Flores habla con Ana María Aldón sobre el "tonteo" de Pavón: "Le conviene acercarse"

Rocío Flores y Ana María Aldón están muy distanciadas a pesar de la historia familiar que les une. En la Palapa en la última gala, Rocío tuvo una discusión con Antonio Pavón . Un desencuentro en el que Ana María no la defendió y por el que ha sido muy criticada al no haberlo hecho.

El momento en el que Ana María no defendió a Rocío

Ana María ha tenido que rendir cuentas por no haber defendido a Rocío en la Palapa . Aunque Rocío aseguraba que no quería su defensa, sí decía haberlo echado en falta.

"Una persona que se comporta conmigo y es educada, por no llevarse con los demás no le voy a hacer bullying. Yo creo que lo mejor que ha podido pasar es que ella se vaya allí y no estar juntas ", se justificaba Ana María.

Pero Avilés recalcaba que él hubiera actuado de otra manera y Ana María estallaba: "Tú no estás en mi lugar. Lo que no puedo entender es que me digas cómo tengo que actuar", le decía muy enfadada. "Yo no voy ni de abuelastra, ni de madrastra ni de nada", comentaba.