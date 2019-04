‘Supervivientes 2019’ arranca con el gran secreto de Violeta y los líderes de grupo: Isabel Pantoja, Oto Vans y Albert

Duelo de barro por la mejor isla

Los 'piratas' no se libran del barro

El equipo liderado por Isabel Pantoja (y que habitarán en 'La Isla Pirata') también se han enfrentado a la prueba aunque no han logrado superarla . Entre todos los miembros debían acumular más barro que el equipo de Albert y, aunque incluso la cantante y Chelo se lo han metido en la boca , han fracasado en su intento y no han conseguido la recompensa que se les ofrecía.

El gran secreto de Violeta

Pero la victoria no ha sentado nada bien al equipo rival y Violeta Mangriñan, entre lágrimas, les ha acusado de hacer trampas, algo que no ha sentado nada bien a Lara Álvarez: “Nosotros no queremos favorecer a nadie, dejad de decir que hacemos trampas y centrémonos en el concurso”. La presentadora ha recriminado a los concursantes su actitud y ha preguntado a Violeta por qué estaba tan sensible: “¿No quieres contarnos que te pasa?”