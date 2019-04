El estreno de Isabel Pantoja en 'Supervivientes': de las lágrimas a la lucha incansable en el barro

Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja también fueron amigos y parece que 'Supervivientes' ha hecho que acerquen posturas. Lo que la cantante no sabe es que, durante el estreno de la edición, el presentador ha tenido que mediar entre sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja . “No me hablo con mi hermana… nada que no se pueda arreglar pero estoy molesto porque ha hecho comentarios desafortunados de mi mujer Irene”, decía Kiko ante su hermana para zanjar, aparentemente y gracias a Jorge, los problemas con un beso.