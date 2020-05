La tensión estalla entre Hugo y Ana María durante la prueba de recompensa: "Me has dado un codazo"

Durante la prueba de recompensa, Hugo ha tenido varios encontronazos con sus compañeros. Primero ha tenido un enfrentamiento con Barranco, al que acusaba de no dejarle moverse lo suficiente durante el juego. " Si quieres nos quedamos todos quietos ...", he ironizado el extronista.

Tras la publicidad, el ganador de 'Gran Hermano Revolution' ha estallado contra Ana María. "Discute con todos porque dice que todo el mundo es un egoísta pero él me ha dado un codazo en el pecho. Te quejas por todo", ha asegurado la diseñadora. "Estás inventado una cosa que no es. Que lo pongan a ver si te he dado yo un codazo", se ha defendido él.