Hugo, Jorge, Avilés y Barranco, nuevos nominados de 'Supervivientes 2020'

Las nominaciones de los siervos

Las nominaciones de los mortales

Avilés: A Ana María. Pero me gustaría pedir perdón porque Rocío no se merece lo que he hecho esta semana. Me calenté y ella conmigo ha sido muy buena en el concurso. Esta niña tiene familia y no se merecen en casa ver la cara que se ha visto de mí ni lo que he dicho de ella. No es justo que diga dos caras, Rocío es como es. Si algo he aprendido en 'Supervivientes' es a pedir perdón.