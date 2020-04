Nyno, séptimo expulsado de 'Supervivientes 2020': "Me llevo lo vivido y lo aprendido, que es mejor que el premio"

Pierde en las nominaciones contra Barranco, Avilés y Yiya

Nyno Vargas se ha convertido en el séptimo expulsado de 'Supervivientes 2020'. Tras la salvación de Barranco el pasado martes en 'Supervivientes: Tierra de nadie', la nominación quedaba en Avilés, Yiya y Nyno.

En la décima gala de 'SV 2020', Yiya era la primera salvada. Acababa de ser acusada por Hugo de no hacer nada en la isla, así que su agradecimiento tuvo una clara referencia a él: "A pesar de todo, he de decir que estoy consiguiendo ese aprendizaje que me merecía".

El duelo quedaba entre Avilés y Nyno, pero el cantante no lograba salvarse de la expulsión. Con una sonrisa, se despedía de sus compañeros. Incluso de Hugo, con quien estaba teniendo más discusiones.

"Quiero decirle que gracias a todos porque de todos me llevo algo. Os deseo lo mejor, sois encantadores cada uno a su manera. Manteneros fieles a vosotros mismos", decía Nyno antes de marcharse de la Palapa. Además invitaba a todos a su concierto.

Nyno también agradecía a los espectadores que le han votado para que pudiera salvarse: "Gracias a toda la gente que me he apoyado, me voy con lo vivido y lo aprendido que es más grande que el premio".

Nyno: "Aquí te sientes un náufrago"

Momentos antes de abandonar definitivamente la isla, Nyno ha hecho balance de su paso por el concurso. "Por una parte pienso que he hecho todo lo que tenía que hacer porque he cumplido un sueño", decía lamentando tener que irse a estas alturas del concurso.

"Me voy contento, he estado en lo más alto y en lo más bajo. Menos las discusiones, voy a echar de menos todo. Es una sensación tan extraña la que vivimos aquí. Es levantarse y sentirse un náufrago que no sabe qué va a pasar ese día con él", relataba con emoción.