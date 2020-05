Hugo sentencia a Ana María Aldón: "Es una egoísta y una teatrera, tiene el botón de llanto más rápido del mundo"

"De nada te hace una novela"

La falta de comida sigue sembrando la discordia entre los habitantes de Honduras. Tras la prueba de recompensa, Hugo no entendía que Ana María Aldón se quejase después de haberse comido tres cocidos. "Me parece absurdo que te hayas comido tres cocidos y sigas pidiendo comida. Te estoy viendo venir. Si tenía alguna duda de que eres egoísta ya se ha resuelto. Has quedado retratada", le dijo el uruguayo.

Tras ver las imaganes en 'Palapa', el ganador de 'GH Revoution' ha reafirmado su postura hacia la diseñadora: "Me dijo que era su héroe y su hermano y me noninó. Es una egoísta. Tiene el botón del llanto más rápido del mundo, me puedo equivocar, pero yo siempre digo lo que pienso. Es muy teatrera. En nada te arma una novela que no es del momento, con una facilidad pasmosa".

"Él es perfecto y tenemos que aprender todos de él. A estas alturas ya estoy cansada hasta para responder. No tengo ganas de lucha. Mis compañeros tienen otra opinión.Hablando con Ivana me ha dado a entender que sí que he podido ser un poco egoísta. Él está en su derecho de pensar lo que quiera. Ahora la tesorera es Rocío y no va haber problemas", se ha defendido ella.