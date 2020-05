Fani se vuelve loca bailando el 'No controles' de Vicky Larraz: "Cuando era pequeña la ponían en los hoteles"

Vicky Larraz y Fani nunca han hecho muy buenas migas . La cantante aseguró que se la tenía guardada a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' por haber influenciado a sus compañeros para que la nominaran la primera semana. Ella no lo desmintió y comentó que aunque no se acordaba, era muy probable ya que "no le caía bien".

"No, hubo una que cantamos la primera semana. La de 'No controles'. Yo la bailaba porque la ponían en los hoteles cuando me iba de vacaciones a la playa con mi abuela y mi padre. Cuando cenabas el pianista la tocaba", ha revelado Fani. Muerto de la risa, Jorge ha animado a la ex superviviente a que volviese a bailarla y aunque al principio se ha resistido, ha terminado volviéndose loca con el tema de Vicky Larraz.