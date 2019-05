Isabel Pantoja, destrozada con la traición de Azúcar Moreno: "Me ha llegado al alma"

Isabel Pantoja no ha podido con la traición de Azúcar Moreno. Altiva, soberbia, estúpida... la tonadillera ha escuchado la rajada íntegra que las hermanas hicieron sobre ella a sus espaldas y no ha comprendido el por qué. "Hemos tenido muchos días de convivencia en un hotel para que me dijeran todo esto. De mí no van a escuchar nada, no voy a hacer ningún ‘traje’ de nadie”, decía Isabel Pantoja visiblemente afectada y antes de enfrentarse a Toñi y a Encarna en la Palapa.