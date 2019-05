Violeta huye de la Palapa y amenaza con abandonar tras no saber decir si está enamorada de Julen

Violeta y Fabio cada vez están unidos, pero él tiene claro que, por el momento, solo pueden ser amigos. "Yo la estoy cuidando y la respeto, no quiero que se confundan las cosas porque sé la situación que ella tiene", decía Fabio en la palapa pero también confesaba que, de estar soltera, probablemente las cosas serían diferentes. Por su parte, Violeta se venía abajo al preguntarle Jorge Javier por Julen y abandonaba despavorida y entre lágrimas la palapa.

"Si no existiera esa persona, podrían cambiar las cosas porque Violeta me gusta y no quiero ser falso. Pero ahora respeto su situación", decía Fabio sobre su estrecha relación con Violeta. En ese momento, Jorge Javier le preguntaba a la superviviente por su relación con Julen. "¿Estás enamorada de él", preguntaba el presentador y ella, en vez de responder, huía de la Palapa echa un mar de lágrimas y amenazaba con abandonar.