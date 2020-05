Cruce de reproches entre Ivana, Elena y Hugo: "Te gusta dar por culo"

"Necesito ver que no vuelve a hacerlo", confiesa Ivana. Por su parte, Elena cree que hay una fijación especial en lo que ella dice por ser la madre de Adara y que hay comentarios de otros compañeros que no se tienen tan en cuenta como los de ellos.

Enfrentamiento entre Elena e Ivana: "Te gusta dar por culo"

Así empezó todo, por la broma de "Ivana, ve hacia la luz". Elena sostiene que no sabía de la gravedad de la relación entre Ivana y Hugo, por lo que su comentario no iba con maldad. Pero Ivana no ha admitido este argumento y no ha dudado en arremeter contra ella.