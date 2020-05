Hugo Sierra e Ivana discuten tras su turbulenta ruptura: "No vine aquí para ser la sombra de ningún hombre"

Ivana le ha recriminado a Hugo que haya perdonado a Adara tras GH VIP 7

Ivana, dolida con Hugo: "Lo que te molestó fue que te ganara en la prueba"

Hugo, contra Ivana: "No insinúes que me acuesto con la primera que pasa"

Hugo Sierra e Ivana Icardi se han enfrentado a su noche más dura en ‘Supervivientes 2020’. El uruguayo ha puesto fin a la relación y los reproches entre ellos han salido a flote. Mientras Ivana dice que no entiende la actitud de su expareja, Hugo asegura que se ha desencantado con la italiana: “He visto comportamientos egoístas en ella”.

Las críticas de Hugo

El programa les ha reunido a los dos a solas en ‘La Palapa’ para que puedan aclarar sus diferencias tras la separación definitiva que han protagonizado esta semana. Ivana ha confesado estar muy desconcertada con la decisión de Hugo y así se lo ha hecho saber: “No entiendo nada de todo lo que ha pasado y la verdad es que me está matando no saberlo. Me gustaría que me lo dijeras y me dieras una explicación”.

Hugo ha insistido en que ya ha sido muy claro y ha vuelto a explicarse en directo: “Hay ciertas cosas que no me gustaron. A mí me tiene que encantar una chica para empezar una relación pero las cosas no fluían como yo quería. Al igual que me pasó en la última relación que aunque había cosas que no fluían, seguí y así terminó. Me prometí a mí mismo que si había cosas que no me gustaban no me iba dar de cabeza contra la pared”.

Pero a Ivana no le han valido sus explicaciones y ha criticado que a Hugo se le haya ido el amor de un día para otro: “Parece que lo único que te molestó fue que perdieras las prueba contra mí y que no me dejara ganar. Una persona enamorada no te deja por un bocadillo ni por perder una prueba”.

“Te lo dije 32 veces que no era por el bocadillo ni por la prueba. He visto en ti comportamientos egoístas y poco generosos”, le ha reprochado asegurando que, además, se ha sentido “solo” en los enfrentamientos con otros compañeros.

“Estoy triste, dolida y no me puedo creer lo que me estás haciendo”, ha respondido ella. Pero Hugo le ha recriminado también la actitud que Ivana ha tomado fuera de cámaras. “Hubo discusiones que fueron muy delicadas y no quise tratar delante de las cámaras. Ocurrieron cuatro veces y eso me tenía con el run run. Ella no entendía que cómo yo, siendo como soy de tajante, podía haber perdonado algo así de mi expareja. Se lo explique 25 veces y ninguna de las veces lo entendió”.

Ivana se enfada

La concursante no ha podido evitar echarse a llorar, harta de las excusas de Hugo: “A mí también me aburren actitudes tuyas pero como estoy enamorada de verdad, te las he aceptado”.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Hugo si él también sigue enamorado de Ivana y el superviviente ha respondido que sí: “Pero hay cosas que no tolero, yo he sido muy generoso con ella en todos los sentidos”.

A lo que Ivana ha recordado que ella lo ha dado todo por esta relación: “¿Qué estás diciendo que yo nunca te di nada? Hasta lo más íntimo he hecho con vos y sabías que a mí me daba más corte y vergüenza”.

Un reproche que no ha gustado nada a Hugo: “Yo también lo hice y lo hice de corazón. He estado en un programa anterior y no me hizo falta besarme con nadie. No insinúes cosas raras como que yo echo un polvo con la primera que pasa”, ha dicho bastante cabreado.