Ivana gana la batalla a Hugo y se proclama primera líder de la unificación: "Soy muy competitiva"

Hugo e Ivan han roto su relación definitivamente

Ivana y Hugo se clasificaron en 'Tierra de nadie' para la final del juego de líder. Los concursantes se han enfrentado ahora a la prueba final que proclamaría a uno de los dos en el primer líder de la unificación. Ambos se han dejado la piel en el 'Duelo al sol', pero finalmente al uruguayo le han fallado las fuerzas y ha sido la argentina quien se ha hecho con la victoria.

"Vengo a darlo todo, trato de darlo todo siempre. No es contra nadie, es una superación a mi misma. Estoy súper feliz por esto. Soy competitiva y para mí significa mucho el ganar las pruebas, es algo que me nace y no es por pisar a nadie, te lo aseguro", le ha dicho Ivana a Hugo. "En mi vida me fue bien siempre y ahora me tengo que dar cuenta que el DNI lo tengo ya bastante viejito, estoy aprendiendo a perder, me está costando pero es un aprendizaje grande", ha reconocido él.

Los concursantes, acaban de poner fin a su historia de amor, precisamente porque el ex de Adara se sintió muy decepcionado tras su última prueba contra Ivana, en la que ella no le dejó ganar.

"Parece que lo único que te molestó fue que perdieras las prueba contra mí y que no me dejara ganar. Una persona enamorada no te deja por un bocadillo ni por perder una prueba", le aseguró ella. "“Te lo dije 32 veces que no era por el bocadillo ni por la prueba. He visto en ti comportamientos egoístas y poco generosos”, le aseguró él.