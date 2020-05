Elena, Jorge, Hugo y Yiya, nominados de 'Supervivientes 2020'

Los supervivientes nominan tras la unificación

Ivana, líder del grupo

Tras la unificación y la expulsión de José Antonio Avilés, los supervivientes se han enfrentado a nuevas nominaciones. Ivana venció a Hugo en la prueba de líder y por lo tanto es inmune.

Así han sido las nominaciones

Jorge: Yiya y Ana María. Ha sido por descarte de los demás.

Hugo: Yiya porque tuvimos una discusión que no me gustó. Discutimos del concurso pero se juntó con temas personales. Jorge porque con los otros me llevo muy bien. Con Elena estamos teniendo una tregua pequeña.

Rocío: Yiya y Hugo porque son con los que menos me llevo.

Yiya: Rocío y Jorge, porque son con los que menos tal.

Elena: A Rocío y a Hugo. Es muy difícil ya. Hubiera nominado a Ivana pero no está y he tenido que nominar a las personas que alguna vez me han nominado a mí. Solo por eso.

Barranco: A Yiya y a Hugo. Con Yiya no he convivido prácticamente y con Hugo porque con los demás me llevo mejor. Me parece un señor.

Ana María: A Yiya porque sé que no le importa estar expuesta. Y a Elena.

Los nominados son Yiya y Hugo. Ivana, como líder, desempata entre Jorge y Rocío dejando a Jorge nominado; y después da su voto a Elena.