Jorge Javier Vázquez: "El paso de Anabel Pantoja por 'Supervivientes' puede ser peor que la otra vez"

Durante la rueda de prensa de presentación, en telecinco.es hemos podido hablar con Jorge Javier Vázquez, que no se ha cortado al predecir cómo cree que será el paso de Anabel Pantoja, el segundo desde que comenzó el reality, por 'Supervivientes': "Yo se lo he dicho ya a ella, que creo que puede ser todavía peor y más corto que la otra vez", ha asegurado el presentador.

Además, el presentador se ha 'mojado' a la hora de elegir a un compañero de Mediaset con el que nunca le gustaría irse a la isla: "No me gustaría irme con María Patiño porque creo que sabe hacer todavía menos cosas que yo", ha asegurado. Sobre con quién le gustaría coincidir en una aventura extrema, Jorge Javier también lo tiene claro: "Me iría con Kiko Jiménez porque creo que sería un buen superviviente.