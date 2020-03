Jorge Javier cuenta cómo conoció a José Antonio Avilés: "Fue por una aplicación para ligar'

Al superviviente le entraba una risa nerviosa que solo causaba más intriga. Pedía por favor y por favor al presentador que no lo contase. "A ver si lo voy a decir yo", decía Elena en broma. Avilés echaba balones fuera: "Si vosotros no lo sabéis...". Pero resultó que Ferre también era conocedor de la historia.

Jorge Javier cuenta toda la historia

Más tarde, Jorge Javier contaba la historia en el plató de 'Supervivientes', cosa que no supo Avilés. Según el presentador, Avilés le contactó a través de una app gay de citas, Grindr , pero no sabía que se trataba de él.

"Nos conocimos en Grindr. Pero fue él quien... No es que yo me quiera hacer demás. Ahora me lo han clausurado otra vez. Alguno al que le habré dicho que no...", comenzaba a relatar.