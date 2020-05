Avilés habla, por primera vez, de "el gobierno": "Quedamos en hablar después de 'Supervivientes"

José Antonio Avilés ha podido contestar a algunas de las incógnitas que teníamos sobre él. Una de ellas era si sentía algo o no por Barranco . El superviviente lo ha negado rotundamente: "No siento nada por él" , decía.

Avilés y Pavón ajustan cuentas tras su presunta noche de pasión

"Me estoy quedando flipando. Yo no he tenido nada con Pavón. Si hay una prueba donde yo haya hablado de eso, que la saque. Alguien que pueda demostrar que yo he dicho eso. Yo no he dicho que haya tenido nada con Antonio Pavón", defendía Avilés.