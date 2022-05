Juan Muñoz se convierte en el nuevo 'parásito' y asume la decisión de la audiencia con una sonrisa: "Esto es inolvidable"

"Ahora estoy bien físicamente, he pasado muchas adversidades por culpa de la pierna, la gota, el golpe en las costillas... Ahora me siento un poquito mejor. Estoy muy contento de haber participado y haber compartido estos días con mis compañeros que son insuperables y haber aprovechado esta experiencia inolvidable que se llama 'Supervivientes ".

Antes de marcharse, Juan ha querido dedicar un mensaje a sus compañeros de grupo: "A todos en general, pero especialmente a mi equipo que han estado muy cerca. Hay una palabra que no se me va a olvidar en la vida y se la dedica a mi querida Ana Luque: Te I love you, os I love you".