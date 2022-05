Marta López Álamo sorprende una vez más a Kiko Matamoros demostrándole todo su amor en su despedida de solteros particular

El domingo Kiko Matamoros vivía la que, según él, ha sido "la mejor sorpresa de su vida". El superviviente recibió la visita de su novia, Marta López Álamo , y ambos protagonizaron un reencuentro de lo más emotivo . La pareja no se separó en ningún momento. Kiko y Marta no pararon de decirse lo mucho que se amaban.

"He conocido a un hombre maravilloso hace tres años y es lo que me sigue demostrando día a día. Me siento muy afortunada de querer así y de que me quieran así. Es muy bonito, de verdad".