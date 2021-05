"Ha sufrido mucho de chica y no se lo merece", asegura Olga sobre Rocío

Olga Moreno se abrió en canal con sus compañeros y les habló de su especial relación con Rocío Flores. "Yo de lo que tengo muchas ganas es de dar un abrazo a mi marido, pero antes que con él hablaría con Rocío. Ella es la que peor lo está pasando porque no estoy allí, estoy segura. Su pena de siempre ha sido dejar a su hermano cuando vino a Honduras, y la sigue teniendo", explica la malagueña.

"Yo le he dicho muchas veces que le quiero y que le amo pero creo que debería haberla puesto más hacia arriba. Yo la he regañado mucho y he estado mucho encima para que se haga una mujer. No le he demostrado lo mucho que la he necesitado o lo bien que se ha portado", cuenta.

La mujer de Antonio David desvela que ha prestado más atención a David Flores, que a su hermana Rocío. "A lo mejor es porque la veo más fuerte a ella y a él más débil. Pero no se pone celosa, al revés, de verme con su hermano así, ella me daría la vida. Yo soy Dios para ella. Pero quizás ha necesitado más abrazos míos", confiesa.

En Palapa, Jorge Javier ha preguntado a la superviviente si quería mandar un mensaje a Rocío. Olga ha roto ha llorar y ha dedicado unas bonitas palabras a la hija de su marido. "Que me perdone, por esos abrazos que no le di. Ella lo sabe. Sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor a ella la he dejado más de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que esté bien. Ha sufrido mucho esta niña de chica, y no se lo merece", ha dicho entre lágrimas.

