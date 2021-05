La apnea es una de las pruebas más míticas de 'Supervivientes'. Los concursantes deben introducirse en el agua e intentar permanecer el mayor tiempo posible sin respirar. Tras clasificarse en la primera parte de la prueba de líder , Olga Moreno, Tom Brusse y Melyssa Pinto, no han dejado de practicar una y otra vez la inmersión .

"Me estoy mareando", ha dicho Tom al salir del agua. Lara Álvarez ha ayudado al exparticipante de 'La isla de las tentaciones' a subir a la plataforma y le ha indicado que se sentase. Muy contento, el nuevo líder de la isla ha dedicado el collar de líder a Sandra Pica, a Jorge y a Lara, a la gente que le apoya y en especial a su madre: "Me está viendo desde ahí arriba y me está mandando fuerza", ha asegurado.