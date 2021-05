Valera ha ganado el duelo a Agustín y no ha podido contener las lágrimas de emoción. " Gracias a la audiencia de 'Supervivientes' , cada felicidad que me da la audiencia me la quitan personas que dicen mentiras sobre mí. Yo quiero cerrar esta cosa, porque solo la han cerrado para comerse la tarta en mi cumpleaños", ha asegurado la italiana.

Agustín ha afrontado la derrota con mucha deportividad. "Gracias a todos, ha sido una experiencia como yo esperaba. Tengo un sabor un poco amargo porque de esta experiencia me he comido lo peor, los días en el barco y luego en el corral. Espero que la audiencia lo quite y mis compañeros puedan estar con el resto. Todos me habéis dado algo, hasta disgustos", se ha reído el presentador.