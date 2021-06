El 'Momentismo absoluto' de Palito y Lola tras la salida de Valeria

Celebración desde el 'Destierro'

La frustración de Melyssa

La habilidad de pescar de los supervivientes no la tienen del todo desarrollada. Por eso la audiencia decidió en el programa del martes que los concursantes recibieran un curso de pesca. Melysssa que todavía no ha conseguido pescar uno, se sentía 'frustrada' porque es incapaz de conseguirlo. Así que fue Lara, quien bajo la canción 'No me lo creo, se lanzó al mar para atrapar alguno que llevar a los compañeros.