El toque de atención de Lara Álvarez a los concursantes por su actitud: "¿Sabemos dónde estamos?"

"Habéis conseguido lo que no quería hacer", ha asegurado Lara Álvarez y Desirée ha seguido con sus quejas, tras esto la presentadora ha explicado, muy rotunda, que han conseguido justo "lo que no quería" y es que se anulase el juego: "Podemos gritar todo, pero lo importante es que se consigan las recompensas. Lo que no puede ser es esta jauría, que acabamos de empezar 'Supervivientes".