Lara Sajen y Alexia Rivas han protagonizado un emotivo reencuentro en 'Sobreviviré, after show'. La reportera no ha podido acudir a plató ya que se ha contagiado de coronavirus, pero ha dedicado un bonito mensaje a su amiga a través de una videollamada.

"¿Por qué me has hecho esto? Te esperaba aquí, el otro día en el plató tenía al lado tres perros bull dog que querían morderme y yo quería que estuviera mi alexia doll", le ha dicho la cantante. "Sabes que lo que más me ha dolido de ponerme enferma ha sido no poder ir a recibirte. Nunca voy a olvidar las noches en el barco contigo. Tienes uno de los corazones más grandes que he visto", le ha asegurado Alexia.