Lola se rompe en su 'Puente de las emociones' confesando que ha superado una depresión

La superviviente pide disculpas a su familia y en especial a su madre

Lola revela los duros comentarios de ciberacoso que recibió a través de las redes sociales tras 'La isla de las tentaciones 3'

Lola ha protagonizado uno de los 'Puente de las emociones' más intensos vividos en 'Supervivientes 2021'. La concursante ha revelado que a raíz de su participación en 'La isla de las tentaciones 3' cayó en la depresión por la multitud de ataques que recibió en las redes sociales. Además, Lola quiso pedir disculpas a su familia desvelando la complicada adolescencia que vivió.

A Lola la conocimos en 'Mujeres y hombres y viceversa' y vivimos su historia de amor con Diego. Pero también nos hicieron partícipes de sus problemas de pareja así como de sus infidelidades en 'La isla de las tentaciones 3'. Como vimos, la experiencia sirvió a Lola para darse cuenta de lo que tenía en su vida no era exactamente lo que deseaba. Y así lo ha recordado en 'Supervivientes'.

"Me considero una persona fiel a su pareja, a sus amigos, a su familia sobre todo... pero traicioné la confianza de no solo una persona sino de toda mi familia y de mi moralidad. No me he sentido nunca orgullosa de lo que hice. Me refiero al otro reality. Fue una etapa en la que yo necesitaba sentirme mujer. Tenía la autoestima por los suelos, no me veía guapa, sexy, no sentía que pudiera hacer nada sin el reconocimiento de alguien. Siempre tenia que ser yo la de dar y no recibir. Me acostumbré a eso", explicó a Lara Álvarez en primer lugar.

"La traición me la hacía a mí misma; a mis padres, que les prometí que yendo allí no pasarían vergüenza conmigo; y a mi ex, que he pedido disculpas y está todo bien, pero también aquí decir que lo siento por haber destrozado la casa que teníamos", añadió después.

Lola: "Se me machacó mucho y caí en la depresión"

Sin embargo lo que vino después del reality fue una auténtica pesadilla para Lola. La superviviente recibía multitud de comentarios y críticas incalificables que la hicieron caer en la depresión, tal y como ha revelado.

"Todo esto derivó a un odio que sentí hacia a mí por las redes sociales. Se me machacó muchísimo. Caí en depresión. Estaba en terapia y mis padres no lo sabían. Me costó mucho salir de ese odio. Si no fuera por mi actual pareja, que me ayudó muchísimo y se comió todo, quizás no hubiera venido a 'Supervivientes', que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me dormía pensando que era mala persona", ha recordado entre lágrimas.

A continuación pasó a enumerar algunos de los deplorables mensajes que le llegaron: "Recibía mensajes de que me querían pegar palizas, hacerme de todo, que no merecía la pena que siguiera viviendo, que tenía que suicidarme porque era lo peor... Llegué un punto en el que acabé creyéndomelo. Me creía que era la peor persona del mundo. Que merecía lo que me decían y todo el acoso".

No obstante, la concursante pudo reponerse de todo ello gracias a la terapia con una psicóloga y al apoyo de su pareja, Iván, con el cual ha confesado que llegaron a hacer terapia de pareja porque él no lograba confiar en ella.

Lola pide perdón a su madre por su complicada adolescencia

Por otro lado, Lola ha hecho otra confesión: que no supo estar al lado de su madre cuando ésta enfermó. La concursante explicaba entonces que tuvo una adolescencia muy difícil.

"Ella siempre ha querido una hija ejemplar. Al lado de mi hermana yo no estudiaba, iba con malas compañías y mi madre su mayor miedo era el mundo de las drogas. Yo no es que me haya drogado pero he tonteado con alguna. Justo llegó el momento en que mi madre dijo que tenia cáncer de mama y para colmo voy yo y la traigo disgustos en casa", contó.