A Carlos Sobera no se le escaba una. El presentador ha notado que Oriana no estaba demasiado activa en 'Tierra de nadie' y ha adivinado que algo le pasaba. " Oriana te veo poco participativa . ¿Qué te pasa? ¿Estás mal por algo? ¿Echas de menos algo? ¿Te hemos hecho algo desde el último programa? ¿Por qué estás triste?", ha querido saber.

"Nada, no empecemos que esto no es mi puente de las emociones. Yo lo que te digo es que yo no echo lágrimas de cocodrilo como estos dos. Hoy estoy un poco negativa y como lo que voy a decir no le va a gustar a la mayoría no lo digo, porque para que me estén diciendo cosas...", ha protestado ella.