"¿Se habrá echado novio?", se preguntaba Marta. "No, si se va a echar novio tiene que pasar por delante de mí. Lo tengo que ver yo antes de que sea", comentaba Alejandro. "Yo me acuerdo de ella como una diosa, de verdad. Es que es la caña. Recuerdo una vitalidad...", añadió después.

Marta se emocionó enormemente en 'Supervivientes: Tierra de nadie' al escuchar las palabras de sus compañeros. "Yo le quiero muchísimo. Tengo el corazón dividido. Creo que me los voy a llevar para toda la vida. El otro día hablaba de ellos y no podía parar de llorar porque les quiero con todo el corazón. Con Olga y Alejandro me pasaba algo especial que no lo va a poder romper nadie. En cierto modo estoy enamorada de los dos porque a un amigo se le quiere también", reaccionaba.