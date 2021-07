Ahora Lara ha podido ver la secuencia completa. La primera vez se quedó tan alucinada que pidió a Jordi González poder verla otra vez. Después, confesó lo decepcionada que se sentía. " Estoy 'en shock' porque no había escuchado la parte que seguía. Ella juraba que si lo dijo o no lo dijo en ese conecto y ahí hay un solo contexto", reaccionaba.

Lara había visto cómo Gianmarco estaba arremetiendo contra ella y Olga, lejos de frenarle, hizo este comentario. "Estoy decepcionada porque ella me ha confesado cosas muy importantes. Ella se ha abierto en canal conmigo. Yo sentía que realmente para ella era esa amiga que tanto ella decía que soy. No creo que sea la frase sino que Gianmarco está hablando de mí y ella no le coge y le dice 'Lara es mi amiga y no quiero escuchar que hables así", criticó.