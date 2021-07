Al escuchar la tragedia, Lara no ha podido contenerse y ha roto a llorar. "El otro día, hace una semana, yo recordé en Cayo Paloma que ese fin de semana era la semana del orgullo. Hice un altar y quise demostrar a toda mi gente que me acordaba. Cuando mis compañeros me preguntaban qué significaba yo les decía que todavía queda mucho por luchar y por demostrar, que tú me digas que ha pasado esta desgracia quiere decir que el camino es todavía mucho más largo de lo que pensaba", ha confesado entre lágrimas la cantante.