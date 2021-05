En las imágenes veíamos como Lola e Iván se comían a besos. La temperatura comenzó a subir con un baño en la playa. "Tú aquí me haces un hijo. Aquí me fecundas", advertía Lola a su chico. "¿Entonces hay boda?", le preguntó él. "Por supuesto. No sé cómo no has traído el anillo", respondió ella.