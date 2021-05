Lola ha sido la primera participante de 'Supervivientes' en recibir una sorpresa muy especial . Carlos Sobera le pedía en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' que abriera el cofre que tenía junto a ella. Al ver lo que ocultaba, Lola se echaba a llorar. "Es la carta que me escribió mi novio", anunció ante de comenzar a leerla sin saber lo que le esperaba.

"Para mí persona más especial. Seguramente se me quede corta esta carta para decirte. Soy incapaz de imaginar estos días que me esperan en nuestra casa sin ti. Me imagino lo muchísimo que voy a echarte de menos...", estaba leyendo Lola hasta que Iván, su novio, se acercaba sigilosamente por detrás y le tapaba los ojos.