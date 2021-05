Olga Moreno, sobre David Flores: "Mi David, si tiene que elegir entre todo el mundo, se viene conmigo"

Olga Moreno se sinceró sobre lo mucho que echa de menos su familia

La superviviente habla de su especial relación con Rocío y Antonio David

Olga defiende a Antonio David Flores: "No tiene nada que ver con lo que sale en la tele"

Olga Moreno ha vuelto a sincerarse sobre su familia. La concursante les echa mucho de menos y en esta ocasión le contó a Carlos lo muy unida que está a los hijos de Antonio David Flores, su marido, y de Rocío Carrasco.

"Yo no sabía que era tan duro. Rocío (Flores) es maravillosa. Tiene un corazón que vamos. Ella lo que quiere es que su familia esté junta. La Lola ha salido igual. Son súper parecidas sin ser de la misma madre", decía sobre las hermanas. Además, lanzó un nuevo guiño a Antonio David: "En la vida he tenido tantas ganas de abrazarlo. No tiene nada que ver con lo que sale en la tele, es un cacho de pan".

Olga explicaba que desde que los hijos de su marido eran pequeños había estado con ellos, así que ha forjado un gran vínculo. "Los amo con locura y ellos lo saben. Y ellos me aman a mi. Mi David, si tiene que elegir de todo el mundo, se viene conmigo. Él me lo dice, que él sin mí no puede estar", decía.

Por otra parte, las últimas confesiones que Olga había hecho sobre ellos hicieron llorar a Rocío Flores en el plató.

Olga confiesa qué piensa de Belén Esteban y Kiko Matamoros

No fueron las únicas confesiones de Olga. La superviviente también le contó a Carlos Alba qué opinaba de algunos colaboradores de 'Sálvame'.