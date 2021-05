"Estoy sensible, voy a ratos. Me da pena porque querría haber luchado más . Ponerme más al límite pero bueno, hay momentos en los que me da más bajón. Una vez que ya hay momentos que ves que estás consiguiendo objetivos y te has adaptado, quieres luchar mucho más", le comentó a Jordi González.

Alexia Rivas recibe una propuesta de Marta López

En esto que el presentador le comentaba a Alexia que Marta López estaba pidiendo la palabra para hablar con ella. "Pues decirte que me da mucha pena que estés ahí y aunque la gente quizás no lo pueda entender, decirte que me hubiera encantado aunque solo sea haber pasado una semana contigo. No la he podido conocer y me da pena", reveló la que parecía que iba a ser su máxima enemiga en el concurso y que fue expulsada justo antes de que Alexia se incorporase al grupo.