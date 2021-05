La prima de Isabel Pantoja ha sido la primera en salvarse, seguida de Agustín Bravo y Lara Sajen. Alexia se ha despedido de sus compañeros entre lágrimas: "Os voy a apoyar a todos, no os preocupéis. Nos vemos en Madrid, os voy a defender a todos, de verdad. Esto se acaba más pronto de lo que parece. Me siento súper ganadora porque me quería llevar a mí misma, y en parte lo he conseguido. Sois todos maravillosos, intentad pensar en la oportunidad. Cuando tengáis hambre pensar en que cualquier día os podéis ir", ha dicho antes de marcharse de la Palapa.