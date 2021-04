Alexia Rivas, cada día más débil por sus problemas de estómago: "No puedo comer nada, lo echo todo"

El estado físico de Alexia Rivas empeora cada día en el Barco Encallado . La reportera asegura que "no puede comer nada" y cada vez tiene menos energía. " Ayer llevaba como 24 horas sin comer. Comí garbanzos y me sentaron muy raro al estómago. Desde entonces lo eché todo, tengo pinchazos en el estómago y lo estoy pasando muy mal. Mi problema es que no puedo meter nada de alimento ", cuenta preocupada.

" Alexia estás siendo entendida en todo momento . Si te niegas a comer te estás provocando un problema de salud serio. No es un problema médico, es un problema tuyo y para nosotros ya sabes sería una actitud como querer abandonar, con las consecuencias que ello supone. Esta actitud de desidia y de apatía es parecida a un abandono. No te estoy regañando, pero esta misma mañana tus compañeros te han dicho que comas y tú no quieres", le ha recordado Jordi González.

"No mira Jordi, Ayer abrimos una lata de garbanzos, estaba muy contenta porque además me gustan mucho pero no los digerí bien, a la noche intenté comer arroz, pero no me caía bien. He intentado comer pescado crudo pero no lo digiero. Ojalá estuviera bien porque he venido con mucha ilusión pero no quiero provocarme un problema de salud como bien dices, nadie sabe cómo estoy, y es fatal", ha explicado la participante.