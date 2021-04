Melyssa Pinto dedica su salto desde el helicóptero a "un chico muy especial" : "Espero que me espere fuera"

Muy contenta la extronista ha sido la primera concursante en lanzarse al agua . "Estoy muy emocionada porque supongo que estará ahí mi hermana, echo de menos a mi familia, a mis amigos y a todo el mundo pero estoy con mucha fuerza y no voy a decepcionar a nadie", ha prometido.

" Quiero dedicarle el salto a mi padre, mi hermana y mi madre, los echo de menos, a mis amigas que se que a alguna le gustaría salir de aquí. También a un chico muy especial para mí. Espero que me esté viendo y espero que este ahí , que me espere, lo echo de menos", ha acertado a decir la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2' con la voz entrecortada.

Melyssa: "Las mujeres se pusieron en mi piel, en vez de llamarme cornuda, me llamaron reina"

Melyssa tendrá que convivir junto a su exnovio Tom Brusse, quien le fue infiel con Sandra Pica en 'La isla de las tentaciones'. "Todas las mujeres se han metido en mi piel, en vez de llamarme cornuda me han llamado reina. He superado todo mi rencor, pero no tengo ninguna confianza en él. Soy bastante egoísta y cabezota pero creo que voy a ser buena compañera", explica.