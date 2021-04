Lara Sajen, molesta con Sylvia Pantoja

Pero no todo ha sido buen rollo. Aunque Sylvia Pantoja ha pedido que haya buen rollo entre todos, Lara Sajen pronto ha protagonizado el primer momento tenso. Le ha contado a Omar Sánchez que la cantante se ha referido a ella como "brava", lo que no le ha hecho ninguna gracia a la bailarina. "Si no me conoce de nada...", se ha quejado.