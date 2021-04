Melyssa Pinto gana el collar de líder: "Voy a intentar ser fuerte por vosotros"

Antes de disputar el juego de líder, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha roto a llorar. " Me había hecho a la idea de que me iba y ahora estoy un poco en shock, pero ya se me pasará", ha confesado entre lágrimas. "Madre mía, tal y como está Melyssa, lo único que le falta es ser líder ...", ha comentado Jorge Javier.

"Es que en los juegos de inteligencia, a mí no me gusta parecer tonta ", se ha sincerado. "Justamente quien ganaba esta semana el collar de líder se queda tres semanas más ", ha bromeado Jorge Javier.

"Suficiente que no me he equivocado adrede. Se lo dedico a mi padre, a mi madre, a mi hermana que les quiero muchísimo, les estoy echando de menos, me está costando un montón pero quiero que estén tranquilos. A mis amigas, a Sergi, voy a intentar ser fuerte por vosotros", ha prometido emocionada Melyssa.