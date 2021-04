Tom Brusse y Marta López rompen definitivamente su amistad: "No me gusta la gente falsa"

"Tom yo te quiero muchísimo y me tienes para todo pero no puedo cometer una injusticia. Veníamos juntos hasta el final pero no me puedo ser infiel a mí ", le dijo tras un desencuentro que había tenido el grupo en la convivencia.

Tom y Marta discuten en la Palapa

Sin embargo esta reconciliación no duró mucho. Los supervivientes volvieron a estar muy separados en la isla del Pirata Morgan. Aunque Marta quiso hablar con él, Tom no quería escucharla porque se sentía decepcionado con ella. Esta vez fue Marta la que lloraba ante "ese desprecio" , tal y como afirmó.

Pero Tom sí que se sinceró en la Palapa, cosa que no gustó nada a su compañera. "Es verdad que con Marta no tengo ningún trato. No me gusta su actitud. No me gusta su manera de ser conmigo. Son muchas cosas", decía el superviviente. Para Marta, Tom solo había esperado la oportunidad para tener notoriedad ante las cámaras.