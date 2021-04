A Melyssa, la aventura de 'Supervivientes' se le está haciendo demasiado grand e. A pesar de haber sido elegida por la audiencia como una de las habitantes de la Isla del Pirata Morgan, donde los concursantes gozan de muchas más comodidades que en el Barco Encallado, la extronista no lo está pasando nada bien y no han sido pocas las veces que ha manifestado su deseo por volver a España .

"Sí la verdad, igualmente quiero agradecer a la gente que ha querido que me quedara, no te rías Jorge que estoy jod*** de verdad", le ha pedido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "¿Sabes que te va a pasar? Va a llegar un día que si estas nominada me vas a decir, no me quiero ir, además, tranquila que por primera vez en la historia el concurso se va a alargar un año, es para que te vayas haciendo a la idea. Es que nos han hecho un tres por dos en el alquiler de los Cayos y hasta septiembre del año que viene duramos por lo menos", ha bromeado Jorge.