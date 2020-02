José Antonio Pavón, Bea, Rocío Flores y Ferre, nominados de 'Supervivientes 2020'

Las nominaciones del grupo de los Siervos

José Antonio: Nomino a Antonio Pavón porque me ha faltado el respeto en repetidas ocasiones y es muy mentiroso y creo que no le beneficia nada al grupo tener alguien así.

Hugo: No tenía intención de nominarla, pero nomino a Elena por lo que ha sucedido y estas últimas 'pullitas'.

Ana María: Nomino a Antonio Pavón porque no entiendo su enfrentamiento con Rocío

Elena: Nomino a Hugo porque él creo que no entiende mucho el humor andaluz y a la gente así flamenca.

Antonio : Nomino a José Antonio Avilés porque me ha hecho imposible, ha hecho que mi vida en esta isla sea una pesadilla.

Antonio Pavón se convertía en el nominado del grupo y Bea , la nominado por el líder Alejandro . “No me aporta”, decía Alejandro. “Estamos en la misma liga, yo le iba a nominar a él”, respondía Bea.

Las nominaciones del grupo de los Mortales

Barranco: Nomino a Fani porque no tengo ninguna relación y no la conozco

Rocío: Voy a nominar a Ivana porque es la única persona que no he hablado y no conozco