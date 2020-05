Oriana cuenta por qué no funcionó lo suyo con Barranco: "Es limitado, a mí me gusta que me den caña"

Oriana y Albert tuvieron un affaire en 'Crazy Trip'

El pasado amoroso entre Oriana Marzoli y Albert Barranco ha salido a relucir durante la gala de 'Tierra de nadie'. "Quiero que me hables de Barranco porque lo conoces a fondo", le ha pedido el presentador. "Nos dimos unos besitos y ya", ha contado ella.

"No, practicasteis el coito delante de Steisy en 'Crazy Trip'", ha aclarado Nagore Robles. "Me liaba con el, estaba medio liada, me parece buen chico, pero me toco las narices que fuera contándolo todo. Nosotros no nos habíamos liado fuera de cámaras y quedo feo que lo contara", ha explicado la extronista.

Oriana ha desvelado que Barranco es tal y como se muestra en 'Supervivientes'. "Es así, por eso no me gusto mucho, me gusta que me den un poco más de caña. Es así tal cual, muy bajo perfil. Es un pivón, guapísimo, pero es limitado. Es un niño plano, lineal". "A mí me has dicho que era extralimitado", se ha sincerado el Maestro Joa.