Rocío y Ana María se dicen todo lo que no se habían dicho antes: "No he entendido muchas posturas que has tenido"

En la recta final de 'Supervivientes 2020', Ana María Aldón y Rocío Flores han resuelto sus asuntos pendientes en un sincero cara a cara. "Cosas buenas tienes muchas. Una de ella es que eres la luz de donde quiera que vayas. Contagias la alegría. El positivismo, eres muy positiva. Eso nos ayuda mucho, nos aporta mucho. Cuando estamos mal nos dices, venga chicos que ya no queda nada. Cuando debería ser al contrario, te lo debería decir yo. Pudiéndote haber molestado mucho conmigo porque no estuve a la altura, no me lo has tenido en cuenta. Has sido siempre muy generosa. Me has hecho muy feliz, me has dado mucho más en este concurso que yo a ti. Tengo 42 años y hay lecciones que me has dado tú a mí", ha comenzado diciéndole Ana María Aldón a Rocío Flores. "Eres clara y directa pero me gustaría que a veces tuvieses más tacto conmigo".