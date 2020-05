Nagore sube la temperatura en plató con un picante comentario a Toñi Moreno: "Nunca me echaría encima de ti así"

José Antonio Avilés asegura que Ivana ha mantenido relaciones sexuales con un miembro del equipo de 'Supervivientes'. En plató, se ha desatado el debate sobre si el colaborador de 'Viva la vida' dice la verdad o no. "Algo ha pasado esa noche porque a mi entra un compañero y dice que me he enrollado con un cámara y te juro que la conversación por Skype se acaba. La he visto reírse, no negarlo, decir que había una tercera persona y por eso no lo decían… un poco de sinceridad a estas alturas", ha pedido Isabel Rábago.