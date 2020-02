El tenso pique entre Oriana y Fabio en plató: "¡Tú no duraste ni una semana dentro del concurso!"

Los concursantes de ‘ Supervivientes 2020 ’ se han dejado la piel en una reñidísima prueba de recompensa y Carlos Sobera ha preguntado a Fabio Colloricchio si, en su edición, hubo algún juego tan duro: “Yo me acuerdo de uno que hicimos con Carlos Lozano y Albert, del tridente, y fue muy duro”, ha recordado el italiano.

En ese momento, Oriana ha saltado para picarle y le ha acusado de no haber ganado ninguna prueba durante su estancia en la isla: “Para el físico que tenías, hacías las pruebas súper mal, pero no pasa nada, no te piques”, le ha soltado la colaboradora iniciando una discusión.