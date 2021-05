Palito Dominguín afronta con positividad su estancia en Playa Destierro . La concursante ha hecho muy buenas migas con Lola, y no ha dudado en hablarle de cómo empezó la relación que mantiene con su novio , Harry. " 2017 fue un año en el que lo pasé muy mal porque tuvimos muchas perdidas. Nunca había tenido una perdida cercana y la primera fue mi hermana. No es como un abuelo, que es triste pero… no tenía sentido ", comenzó contándole a su compañera.

"Mi novio, yo iba a quedar con él, porque nosotros nos habíamos como liado en verano pero no habíamos vuelto a vernos. Le dije que cuando volviera a Inglaterra me gustaría verle. El día antes de ir a verle le dije que no podía, tenía que volver a España porque había fallecido mi hermana. Me dijo que si quería que viniera. En ese momento no te apetece ver a nadie, pero por alguna razón, sí que me apetecía que viniera. Sabía que me iba a hacer mimitos, que me iba a sacar una sonrisa, ya como amigo, sabía que iba a tener a alguien ahí", confesó.