A continuación, el ex de Sofía Suescun ha sido salvado y Palito Dominguín ha tenido que abandonar la Palapa. "Le he cogido cariño hasta a Tom que le he nominado todo el rato. Sois gente top. No me puedo creer la suerte que he tenido de compartir esta experiencia con vosotros, con todos, no puedo decir nada malo de ninguno. Ya a mis compañeros se lo dije anoche lo que pienso de ellos. No os vengáis abajo, seguid viviéndolo por mí, Lola y Antonio que ya no estamos aquí", ha dicho la concursante entre lágrimas.